Kabarettgipfel - Was wäre wenn?

In dieser Welt ist Martina Schwarzmann das vorbeigehende Mitglied eines Altherrenstammtisches und singt über die Tücken des ewigen Lebens.



Klaus Eckel stellt sich eine Welt vor, in der Autos nur mehr nüchtern gestartet werden können und Kinderwägen zugleich eine eingebaute Rollatorfunktion aufweisen, ein Komfortangebot für ältere Väter.



Nadja Maleh begibt sich in die utopische Welt der Gleichberechtigung und besingt Frauenbilder in der Werbung, hier wird nicht nur dem Publikum schön eingeheizt!



Um die Traumwelt von Christoph Fritz würden machen Therapeuten sich wohl streiten. Er berichtet von einem Date mit einem Hendl. Ja, pock, pock.



Lukas Resetarits hat wie so oft, die Lösung parat. Der Menschheit wäre geholfen, wenn wir alle viel kleiner wären, in etwa auf Höhe einer Barbiepuppe. Da gäbe es schon allerhand Gewand und Ausstattung und wir würden mit den Ressourcen die unsere Welt noch hat, viel besser auskommen!