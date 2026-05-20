Kabarett & Comedy
Kabarettgipfel - Hitzewelle und Sommerfrische
Es wird heiß in der Stadthalle, wenn die besten Kabarettist*innen aus Österreich und Deutschland über "Hitzewelle und Sommerfrische" sprechen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.06.2026
- 21:00 - 21:55 Uhr
Für Andi Vitásek hat sich ein lang gehegter Sommertraum erfüllt, er lebt nun am Land, genauer gesagt im Burgenland. Reparaturbedürftiges Haus, Windräder und Jungbäume inklusive.
Omar Sarsam denkt bei Sommer an seine Herkunft und präsentiert musikalisch und sehr gelenk, wie der arabische Tanzstil entstanden ist. Und im Gespräch mit einem Espresso Vollautomaten führt er durch eine grandiose internationale Sprachenlehre.
International ist auch Clemens Maria Schreiner im Sommer unterwegs. Ihn lockt das Abenteuer und so geht es direkt von der A4 Richtung Osten, bis nach China. Dort angekommen, muss auch er Geld verdienen und arbeitet als Texter für Glückskekse.
Lieber daheim bleibt Berni Wagner, das schont das Klima. Aber auch da ist er von Sorgen nicht gefeit, denn seine Freundin möchte einen Hund, einen Mops. Das auch noch! Trotz der Angst vor Hunden ist Berni kein Unmensch und verhilft dem Tier für einen guten Zweck zum Partnerglück.
Glücklich ist auch Martina Schwarzmann, die ihren Urlaub in Wien beim Kabarettgipfel verbringen darf. Das freut auch den Rest ihrer Familie, mit der Distanz intensiviert sich ja bekanntlich die Liebe. Gemeinsam mit der Kabarettgipfelband besingt Martina Schwarzmann den Ritt in den Sonnenuntergang mit ihrem Pony.