Kabarettgipfel (2/2)

Andi Vitásek begrüßt den Frühling gemütlich. Mit der Rikscha statt dem Auto bewegt er sich fort. Und wenn der Zug nicht mehr in den Tunnel fährt, legt er einen Stopp in der Apotheke ein.



Berni Wagner entschleunigt unfreiwillig im Biomarkt. Auf der Suche nach Gemüse und Beratung, übt er sich in Achtsamkeit und Geduld.



Martina Schwarzmann begrüßt den Frühling in ihrem Garten und entdeckt dabei ihr Interesse an Insekten.



Für Omar Sarsam bedeutete die junge Liebe auch einen interkulturellen Austausch. Im Waldviertel lernt er die Eltern seiner Frau kennen, Lufttemperatur und Stimmung unterkühlt.



Beschwingt und kraftstrotzend bahnt sich hingegen der Frühling bei Clemens Maria Schreiner seinen Weg auf die Tanzfläche. Er tanzt wie eine schillernde Libelle zu den Klängen der Kabarettgipfelband!



Der Kabarettgipfel "Frühlingsgefühle": That's Amore! Mit Andreas Vitasek, Omar Sarsam, Clemens Maria Schreiner, Martina Schwarzmann, und Berni Wagner