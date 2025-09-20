Hauptnavigation

Kabarett & Comedy

Kabarett unter Sternen: Tafelrunde Open Air

Was wäre der Sommer ohne Kabarett? Damit auch in der heißesten Zeit des Jahres die Lachmuskeln trainiert werden, sorgen wir mit "Kabarett unter Sternen" für beste Unterhaltung, dieses Mal in Schloss Haindorf.

Sendetermin
20.09.2025
02:20 - 03:30 Uhr

Vor dem wunderschönen Schloss Haindorf in Langenlois lädt Moderator Gerald Fleischhacker zu einer weiteren Sommer-Ausgabe des satirischen Formats "Die Tafelrunde" ein.

Ebenfalls mit messerscharfem Witz ausgestattet sind seine Gäste: Clemens Maria Schreiner, Eva Maria Marold, Günther Lainer und Nadja Maleh. Gemeinsam widmen sie sich mit viel Humor den aktuellen Themen aus dem Weltgeschehen sowie den lustigsten Nachrichten des letzten Monats.

