Julia Brandner - Donauinselfest 2025

Julia Brandner ist der neue Star am Comedy-Himmel, den alle feiern! Jetzt ist die in Berlin lebende Künstlerin endlich wieder einmal in ihrer Heimatstadt Wien zu erleben - und zwar am Donauinselfest.

Sendetermin
24.01.2026
03:40 - 04:10 Uhr

Sie redet über alles, worüber man angeblich nicht reden sollte – Sterilisation, Sexismus und peinliche Deutschrap-Playlists inklusive. Kurzum: Julia bringt Hirn, Herz und Punchlines auf die Donauinsel!

