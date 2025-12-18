Kabarett & Comedy
Julia Brandner - Donauinselfest 2025
Julia Brandner ist der neue Star am Comedy-Himmel, den alle feiern! Jetzt ist die in Berlin lebende Künstlerin endlich wieder einmal in ihrer Heimatstadt Wien zu erleben - und zwar am Donauinselfest.
- 24.01.2026
- 03:40 - 04:10 Uhr
Sie redet über alles, worüber man angeblich nicht reden sollte – Sterilisation, Sexismus und peinliche Deutschrap-Playlists inklusive. Kurzum: Julia bringt Hirn, Herz und Punchlines auf die Donauinsel!