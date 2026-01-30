Hauptnavigation

Johann König findet ... Essen ist was Wunderbares

In seiner neuen, im Bonner Pantheon aufgezeichneten TV-Show "Johann König findet ..." widmet sich der Gastgeber Woche für Woche einem großen Thema, unterstützt von großartigen Comedians. In der Folge sind zu Gast: Michael Mittermeier, Hinnerk Köhn, Florentine Osche, Ivan Thieme und Tony Bauer.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.02.2026
21:00 - 21:45 Uhr

Mit seiner gewohnt eigensinnigen Perspektive, trockenem Humor und liebevoll bissigen Lebensabsurdität beleuchtet Johann König das Alltägliche auf ganz und gar unalltägliche Art und Weise. Seine Gäste bringen ihre eigenen Erfahrungen, Gedanken und Pointen mit und eröffnen neue, manchmal überraschende Blickwinkel auf das tönende Thema des Abends.

So entsteht ein rundes, manchmal herrlich schiefes, in jedem Fall aber sehr lustiges Gesamtbild - ein Abend zwischen Denkanstoß und Comedy-Workout der üblichen Lachmuskelverdächtigen, zwischen absurdem Theater und wahrem Leben. Absolut pointenpervers und königlich bekloppt, oder wie Johann es ausdrückt: "Das muss man sich nur immer wieder sagen!"

