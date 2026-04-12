Kabarett & Comedy
Jan Philipp Zymny: Illegale Straßentherapie
Jan Philipp Zymny beobachtet in "Illegale Straßentherapie" seinen skurrilen Alltag und wechselt von philosophischem Unsinn zu sehr persönlichen Perspektiven. Stand-up-Comedy der Extraklasse.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 11.04.2028
Der Bochumer Poetry-Slam-Meister und Autor begeistert mit komplett neuen Gags, tiefgründiger Ironie und der Gabe, sein Publikum punktgenau mitzunehmen.
Comedy, die nicht nur unterhält, sondern auch den Verstand herausfordert: Mit feinem Gespür für das Absurde spielt er mit den kleinen und großen Verrücktheiten des Alltags – mal scharfsinnig, mal absurd, immer voller unvorhersehbarer Wendungen.