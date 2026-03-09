Kabarett & Comedy
Faking Bad – Schubert, Sträter und der rote Pinguin
"Faking Bad" ist das große Festival der dreisten Lügen. In dieser Folge begrüßt Oliver Kalkofe: Torsten Sträter, Laura Larsson, Michael Mittermeier und Olaf Schubert.
- 11.04.2026
- 03:05 - 03:50 Uhr
Die Gäste denken sich zu absurden Fragestellungen freche Fake-Antworten aus und versuchen, die Kollegen damit zu täuschen. Dieses Mal gilt es, fundiertes Wissen zu den Themengebieten Pinguine, Mittelalter und dem Brief- und Postwesen in Ecuador vorzugaukeln.
Aber eine gute Lüge ist nur die halbe Miete. Auch die tatsächlich korrekten Antworten wollen gefunden werden. Wer Lüge und Wahrheit am besten kombiniert, der hat gute Chancen auf den Sieg. Und alle, die zuschauen, haben sowieso schon gewonnen, denn es wird auch dieses Mal ein unglaublich großer Spaß.