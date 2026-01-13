Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Kabarett & Comedy
  4. Faking Bad – Bauerfeind und Pearce über Baseball
Oliver Kalkofe in der Mitte umringt von seinen Gäst:innen Torsten Sträter, Katrin Bauerfeind, Peter Rütten und Simon Pearce.

Kabarett & Comedy

Faking Bad – Bauerfeind und Pearce über Baseball

In "Faking Bad - Besser als die Wahrheit" lädt Gastgeber Oliver Kalkofe zum großen Lügen ein. Gäste der Sendung sind: Oliver Welke, Torsten Sträter, Laura Karasek und Michael Kessler. Zu ohnehin schon bizarren Fragen denken sich die Comedy-Stars noch bizarrere Fake-Antworten aus und versuchen ihre Kolleginnen und Kollegen aufs Glatteis zu führen und sie von ihrem persönlich ausgedachten Quatsch zu überzeugen. Und als wäre das nicht schon anspruchsvoll und spannend genug, gilt es auch noch, die tatsächlich korrekte Antwort herauszufinden. Wie das bei den Themen "südkoreanische Weltrekorde", "verrückte Franzosen" und "schottische Abnehmtipps aus dem 18. Jahrhundert" gelingen soll? Das wird ein großer Spaß! Ungelogen!

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.02.2026
05:05 - 05:50 Uhr

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.