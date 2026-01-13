Kabarett & Comedy

Faking Bad – Bauerfeind und Pearce über Baseball

In "Faking Bad - Besser als die Wahrheit" lädt Gastgeber Oliver Kalkofe zum großen Lügen ein. Gäste der Sendung sind: Oliver Welke, Torsten Sträter, Laura Karasek und Michael Kessler. Zu ohnehin schon bizarren Fragen denken sich die Comedy-Stars noch bizarrere Fake-Antworten aus und versuchen ihre Kolleginnen und Kollegen aufs Glatteis zu führen und sie von ihrem persönlich ausgedachten Quatsch zu überzeugen. Und als wäre das nicht schon anspruchsvoll und spannend genug, gilt es auch noch, die tatsächlich korrekte Antwort herauszufinden. Wie das bei den Themen "südkoreanische Weltrekorde", "verrückte Franzosen" und "schottische Abnehmtipps aus dem 18. Jahrhundert" gelingen soll? Das wird ein großer Spaß! Ungelogen!

