Kabarett & Comedy
Faking Bad – Welke, Kessler und die 100.000 Golfbälle
Wurden Sie auch schon einmal von lieben Menschen belogen? Bei "Faking Bad – Besser als die Wahrheit" passiert das ständig. Nicht ganz unschuldig daran ist Gastgeber Oliver Kalkofe.
Vier Top-Gäste hat er wieder zum großen Schwindeln eingeladen: Oliver Welke, Torsten Sträter, Laura Karasek und Michael Kessler. Zu irrwitzigen Fragestellungen denken sie sich unmöglich mögliche Antworten aus und versuchen, ihre Kollegen hinters Licht zu führen.
In dieser Folge lügen sich Die Fantastischen Vier thematisch um die ganze Welt: von Schottland über Rumänien bis nach Neuseeland. Anschnallen und mitraten!