In der neuen Comedy-Show FAKING BAD lädt Oliver Kalkofe zum großen Lügen ein.

Kabarett & Comedy

Faking Bad – Welke, Kessler und die 100.000 Golfbälle

Wurden Sie auch schon einmal von lieben Menschen belogen? Bei "Faking Bad – Besser als die Wahrheit" passiert das ständig. Nicht ganz unschuldig daran ist Gastgeber Oliver Kalkofe.

Sendetermin
11.04.2026
02:20 - 03:05 Uhr

Vier Top-Gäste hat er wieder zum großen Schwindeln eingeladen: Oliver Welke, Torsten Sträter, Laura Karasek und Michael Kessler. Zu irrwitzigen Fragestellungen denken sie sich unmöglich mögliche Antworten aus und versuchen, ihre Kollegen hinters Licht zu führen.

In dieser Folge lügen sich Die Fantastischen Vier thematisch um die ganze Welt: von Schottland über Rumänien bis nach Neuseeland. Anschnallen und mitraten!

