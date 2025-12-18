Hauptnavigation

Eine Frau in schwarzem T-Shirt auf einer Bühne

Kabarett & Comedy

Eva Maria Marold - Donauinselfest 2025

Eva Maria Marold ist der Garant dafür, dass es lustig wird. Die vielseitige Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin, auch bekannt aus der ORF-Erfolgssendung "Was gibt es Neues?", präsentiert das absolute Best-of ihres Best-of.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.01.2026
04:10 - 04:40 Uhr

Marold ist bekannt für ihren pointierten, spitzbübischen Humor und ihre ausdrucksstarke Gänsehautstimme. Musiker Andi Pilhar ist an Keyboard und Gitarre nämlich auch live mit von der Partie!

Gemeinsam pfeifen sie sich nix und Eva Maria Marold nimmt sich bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Wer sie kennt weiß, dass ihr nichts zu entgehen scheint und so schildert sie kritisch, aber liebevoll ihre Beobachtungen im Spagat des Lebens (da kommt ihr ihre burgenländische Tanzausbildung immens zugute!).

