Eva Maria Marold - Donauinselfest 2025

Marold ist bekannt für ihren pointierten, spitzbübischen Humor und ihre ausdrucksstarke Gänsehautstimme. Musiker Andi Pilhar ist an Keyboard und Gitarre nämlich auch live mit von der Partie!



Gemeinsam pfeifen sie sich nix und Eva Maria Marold nimmt sich bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Wer sie kennt weiß, dass ihr nichts zu entgehen scheint und so schildert sie kritisch, aber liebevoll ihre Beobachtungen im Spagat des Lebens (da kommt ihr ihre burgenländische Tanzausbildung immens zugute!).