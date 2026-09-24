Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kabarett & Comedy
  3. Kabarett & Comedy
  4. Eva Karl Faltermeier – Live auf der Bühne!
Eva Karl Faltermeier sitzt lächelnd am Tisch, auf dem eine Zither liegt.

Kabarett & Comedy

Eva Karl Faltermeier – Live auf der Bühne!

Die Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier nimmt ihre Zuschauer mit auf eine Reise in die Südoberpfalz – Heimat des Nebels und Heimat von Faltermeier selbst.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.10.2026
03:45 - 04:30 Uhr

Mit einer großen Portion Fatalismus erzählt sie von wichtigen Stationen aus der Rushhour des Lebens. Dabei skizziert sie ein Potpourri an Fehlschlägen, die sich nur mit Musik von der Popband Vengaboys aushalten lassen.

Mit im Reisegepäck ihres ersten Bühnenprogramms "Es geht dahi" ist immer auch unverstellter emanzipatorischer Grant, mit dem sie die Herausforderungen ihres Daseins als berufstätige Mutter auf den Punkt bringt. Ihre Geschichten bewegen sich irgendwo im Grenzbereich zwischen Fantasie und rauer Unverfälschtheit. Die eigene zwiderne Natur kann sie nicht wirklich verbergen, und die Mistigkeiten der Welt machen sie im Alltag zwar manchmal handlungsunfähig, auf der Bühne aber umso überzeugender.

3sat zeigt die Höhepunkte des aktuellen Programms der Kabarettistin, die 2021 mit dem Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Senkrechtstarter ausgezeichnet wurde. Die Sendung wurde im Münchner Lustspielhaus aufgezeichnet.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.