Kabarett & Comedy
Eva Karl Faltermeier – Live auf der Bühne!
Die Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier nimmt ihre Zuschauer mit auf eine Reise in die Südoberpfalz – Heimat des Nebels und Heimat von Faltermeier selbst.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 03.10.2026
- 03:45 - 04:30 Uhr
Mit einer großen Portion Fatalismus erzählt sie von wichtigen Stationen aus der Rushhour des Lebens. Dabei skizziert sie ein Potpourri an Fehlschlägen, die sich nur mit Musik von der Popband Vengaboys aushalten lassen.
Mit im Reisegepäck ihres ersten Bühnenprogramms "Es geht dahi" ist immer auch unverstellter emanzipatorischer Grant, mit dem sie die Herausforderungen ihres Daseins als berufstätige Mutter auf den Punkt bringt. Ihre Geschichten bewegen sich irgendwo im Grenzbereich zwischen Fantasie und rauer Unverfälschtheit. Die eigene zwiderne Natur kann sie nicht wirklich verbergen, und die Mistigkeiten der Welt machen sie im Alltag zwar manchmal handlungsunfähig, auf der Bühne aber umso überzeugender.
3sat zeigt die Höhepunkte des aktuellen Programms der Kabarettistin, die 2021 mit dem Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Senkrechtstarter ausgezeichnet wurde. Die Sendung wurde im Münchner Lustspielhaus aufgezeichnet.