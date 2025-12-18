Kabarett & Comedy
Comedy Hirten - 100 Prozent
Darauf haben wir lange gewartet: Endlich melden sich die Publikumslieblinge und Meisterparodisten der Comedy Hirten mit ihrer fulminanten Comeback-Show retour.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 24.01.2026
- 05:15 - 06:10 Uhr
Zurück aus dem Home Office kehren sie dort hin, wo sie am besten sind: Live! Auf die Bühne! Mit neuen Parodien, aber auch mit allen Lieblingsfiguren, die den Fans der Comedy Hirten seit Jahren eine Freude bereiten - von Herbert Prohaska bis Andreas Herzog, von Gerda Rogers bis Barbara Rett.
Und dabei ist eines gewiss: Peter Moizi, Rolf Lehmann, Herbert Haider und Christian Schwab sind in Bestform.