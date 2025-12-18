Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Bühnenaufführung im Orpheum Graz. Im Vordergrund sind vier Männer zu sehen, die auf einer Bühne sitzen bzw. stehen. Auf der linken Seite sitzt ein Mann in einem weißen Hemd, er hat kurzes, dunkles Haar und lächelt. Neben ihm sitzt ein weiterer Mann in einem schwarzen Sakko und blonder, lockiger Frisur, der ebenfalls lächelt. Weiter rechts im Bild sitzt ein Mann in einem grauen T-Shirt und hat eine Brille auf. Der vierte Mann steht rechts im Bild, er trägt ein schwarzes Jackett und hält ein Mikrofon in der Hand. Er hat eine Brille und trägt einen roten und weißen Schal. Im Hintergrund ist die Bühnenbeleuchtung sichtbar, die in den Farben Blau und Rot strahlt. Der Boden der Bühne ist dunkel, und links ist ein Spotlicht zu sehen.

Kabarett & Comedy

Comedy Hirten - 100 Prozent

Darauf haben wir lange gewartet: Endlich melden sich die Publikumslieblinge und Meisterparodisten der Comedy Hirten mit ihrer fulminanten Comeback-Show retour.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.01.2026
05:15 - 06:10 Uhr

Zurück aus dem Home Office kehren sie dort hin, wo sie am besten sind: Live! Auf die Bühne! Mit neuen Parodien, aber auch mit allen Lieblingsfiguren, die den Fans der Comedy Hirten seit Jahren eine Freude bereiten - von Herbert Prohaska bis Andreas Herzog, von Gerda Rogers bis Barbara Rett.

Und dabei ist eines gewiss: Peter Moizi, Rolf Lehmann, Herbert Haider und Christian Schwab sind in Bestform.

1h 7min

