Kabarett & Comedy
Bülent Ceylan – Yallah Hopp!
"Yallah Hopp!" – das versteht jede und jeder, egal ob mit Migrations- oder Kurpfalzhintergrund. Selbst Oxford-Deutsche begreifen sofort: Bei Bülent Ceylan herrscht Aufbruchstimmung.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 28.02.2026
- 02:20 - 04:20 Uhr
Der Kurpfälzer Comedian begeistert mit seinem Bühnenprogramm die Zuschauer in der ausverkauften Porsche-Arena in Stuttgart. Der tumbe Donnergott Thor erzählt von der Thor-tur seiner traurigen Kindheit. Und: Anneliese goes Homeshopping.
Die Powerfrau baut sich als "Channeliese" eine eigene Kosmetiklinie auf. Bei Hassan fällt endlich der Groschen – er erkennt, dass ihn mit "Apache 207" viel mehr verbindet als nur das Rap-Talent. Schicksalsschlag für Hausmeister Mompfred: Er musste ein zweites Mal heiraten – und rächt sich dafür fürchterlich. Musik fehlt natürlich auch nicht.