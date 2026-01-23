Hauptnavigation

Bülent Ceylan – Yallah Hopp!

"Yallah Hopp!" – das versteht jede und jeder, egal ob mit Migrations- oder Kurpfalzhintergrund. Selbst Oxford-Deutsche begreifen sofort: Bei Bülent Ceylan herrscht Aufbruchstimmung.

28.02.2026
02:20 - 04:20 Uhr

Der Kurpfälzer Comedian begeistert mit seinem Bühnenprogramm die Zuschauer in der ausverkauften Porsche-Arena in Stuttgart. Der tumbe Donnergott Thor erzählt von der Thor-tur seiner traurigen Kindheit. Und: Anneliese goes Homeshopping.

Die Powerfrau baut sich als "Channeliese" eine eigene Kosmetiklinie auf. Bei Hassan fällt endlich der Groschen – er erkennt, dass ihn mit "Apache 207" viel mehr verbindet als nur das Rap-Talent. Schicksalsschlag für Hausmeister Mompfred: Er musste ein zweites Mal heiraten – und rächt sich dafür fürchterlich. Musik fehlt natürlich auch nicht.

