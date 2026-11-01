Kabarett & Comedy
Bayerischer Kabarettpreis 2026
Die Preisträger des Bayerischen Kabarettpreises 2026 stehen fest: Den Hauptpreis erhält Michael Mittermeier. Weitere Gewinner sind Tina Teubner, Aurel Mertz und Rebecca Pap.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 14.11.2026
- 02:35 - 04:05 Uhr
Tina Teubner erhält den Musik-Preis, Aurel Mertz den Creator-Preis und Rebecca Pap den Senkrechtstarter-Preis. Durch die Sendung führt der "Tatort"-Kommissar Ferdinand Hofer. Die Band d'BavaResi sorgt für musikalische Unterhaltung.
Mit dem "Bayerischen Kabarettpreis" würdigen der Bayerische Rundfunk und das Münchner Lustspielhaus satirisches Schaffen in verschiedensten Formen, auch jenseits der klassischen Kabarettbühnen.
Preisträger sind 2026: Michael Mittermeier, Rebecca Pap, Tina Teubner und Aurel Mertz. Ferdinand Hofer moderiert die Preisverleihung, und außerdem sind mit dabei: Michael Bully Herbig, Ana Lucía, Michael Altinger und Tobias Krell. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band D'BavaResi mit Sebastian Horn, Mathias Kellner und Otto Schellinger.
Informationen zu den Preisträgerinnen und Preisträgern:
Kategorie Hauptpreis: Wenn die Welt tragisch ist, musst du Humor machen!" sagte Michael Mittermeier einmal in einer Talkshow. Humor machen – das tut der 1966 im oberbayerischen Dorfen geborene Kabarettist seit fast 40 Jahren. Trotz internationaler Erfolge auch in den USA ist er immer ein bayerischer Kopf im besten Sinne geblieben.
Kategorie Senkrechtstarter: Die deutsche Comedy-Szene lebt von starken Stimmen. Eine der spannendsten neuen Stimmen gehört Rebecca Pap. Die Bezeichnung "Senkrechtstarterin" kann man in ihrem Fall wörtlich nehmen, denn die Stand-up-Newcomerin hat sich in rasantem Tempo einen Namen gemacht.
Kategorie Musikpreis: Die 1966 im hessischen Witzenhausen geborene Tina Teubner ist Meisterin ihres Fachs – beziehungsweise ihrer Fächer, denn sie ist ein Multitalent.
Tina Teubner ist ausgebildete Musikerin – Geigerin und Sängerin – und zugleich eine zutiefst kluge Kabarettistin und Autorin.
Kategorie Creator-Preis: Seine Community schätzt Aurel Mertz für die spezielle Mischung aus Humor und klarer Haltung. Als prägender Akteur einer neuen Generation von Social-Media-Comedians mischt er sich in aktuelle Debatten ein – ob es nun um Klimakrise, Racial Profiling, die neue Männlichkeit oder um das Thema Stadtbild geht. Er tut dies mit großer Leichtigkeit und Spaß und sagt selbst: "Humor ist ein toller Weg, um Informationen zu vermitteln."