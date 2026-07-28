Kabarett & Comedy
Barbara Balldini - Donauinselfest 2026
Wenn es um die wirklich wichtigen Dinge im Leben geht - Liebe, Lust und all die Irrungen und Wirrungen im Bett - ist Barbara Balldini die beste Ansprechperson.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 29.08.2026
- 03:00 - 03:30 Uhr
Mit entwaffnender Offenheit, viel Witz und einem Augenzwinkern spricht sie aus, was Viele denken, aber sich selten zu sagen trauen. Dabei bleibt fast kein Tabu unberührt und kein Auge trocken. Ein Auftritt, der zum Lachen, Staunen und vielen °Aha-Erlebnissen" einlädt - ehrlich, offen und herrlich befreiend."