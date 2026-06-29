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Das Bild zeigt eine Frau mit langen, welligen, blonden Haaren, die direkt in die Kamera schaut. Sie trägt ein einfaches schwarzes Oberteil und hat einen neutralen Gesichtsausdruck, der leicht selbstbewusst wirkt. Der Hintergrund ist einfarbig grau, was die Aufmerksamkeit auf ihr Gesicht lenkt. Es gibt keine weiteren Objekte oder Personen im Bild. Die Beschreibung bezieht sich auf den Auftritt von Angelika Niedetzky beim Donauinselfest, wo sie mit Humor und einem scharfen Blick über alltägliche Themen spricht.

Kabarett & Comedy

Angelika Niedetzky - Donauinselfest 2026

Angelika Niedetzky nimmt das Leben, wie es ist - und dreht es einmal genüsslich durch den Pointenwolf.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.08.2026
01:00 - 01:30 Uhr

Mit viel Herz, scharfem Blick und einer ordentlichen Portion Selbstironie erzählt sie von Beziehungen, Erwartungen und den kleinen Katastrophen des Alltags. Dabei trifft sie den Nerv des Publikums punktgenau.

Ein Auftritt zum Wiedererkennen, Mitlachen und genüsslichen Kopfnicken.

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