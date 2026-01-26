Kabarett & Comedy
Mit Luise Kinseher, Lena Loster, Abdelkarim u.a.
Rabenschwarzer Humor, blitzschnelle Wortattacken und gewollt provokante Bosheiten sind der Qualitätsstempel beim Quotenhit "Kabarett aus Franken", wenn Markus Barth aufmischt. Diesmal mit dabei: Luise Kinseher, Lena Loster, Jonas Greiner, Mäc Härder und Abdelkarim.
Luise Kinseher gilt als eine der erfolgreichsten und profiliertesten Kabarettistinnen im Lande. Wortgewaltig tritt in alle gesellschaftlichen und politischen Fettnäpfchen, attackiert stets tagesaktuell alle Großen und Mächtigen dieser Welt und bohrt philosophisch nach dem Sinn und Unsinn im Alltäglichen.
Die junge fränkische Senkrechtstarterin Lena Loster erobert das Publikum mit ihrer unvergleichbaren Spielfreude, mit großer Spontaneität, mit entwaffnendem Charme.
Jonas Greiner redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist - mit pointiertem Witz und Schlagfertigkeit spielt er sich in die Herzen der Zuschauer. Wenn er loslegt, gibt es kein Halten mehr, alle kriegen ihr Fett weg, und Lachsalven sind immer inkludiert.
Mäc Härder schlägt sich mit Schalk in den Augen und sprudelnder Leichtigkeit durch den komplizierten Alltag. Und Fragen wie "Haben Kinder, die in der Wüste aufwachsen, auch Sandkastenfreunde?" treiben ihn um. Damit hat er die Lacher stets auf seiner Seite.
Abdelkarim bewegt sich gekonnt zwischen prolligen Sprachgebrauch und intellektueller Botschaft und erntet dafür Lachsalven am laufenden Band.
Ein hintersinniger, pfiffig-pikanter Kabarett-Abend mit Spitzen-Kabarettisten.