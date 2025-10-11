Hauptnavigation

Kabarett aus Franken vom 11.10.2025

Markus Barth und seine Gäste sorgen für zündende Stand-Up Comedy, parodieren politische Ereignisse mit Wortwitz und sorgen für kabarettistische Aha-Erlebnisse, Lachsalven und Donnerschläge.

11.10.2025
03:10 - 03:55 Uhr

Kabarett aus Franken

Michl Müller, einer der wortgewaltigsten deutschsprachigen Kabarettisten, nimmt schonungslos und feinsinnig die Politik aufs Korn. Constanze Linder, mit viel Scharfsinn und Humor zeigt sie, worauf wir getrost verzichten können und was wirklich glücklich macht.

Lara Ermer, vielfach ausgezeichnete Kabarettistin: mit liebevoller Schärfe und virtuosem Tempo nimmt sie das Publikum mit auf eine rasante Achterbahnfahrt durch die Verrücktheiten des Alltags.

Mäc Härder, mit Schalk in den Augen, viel Energie und sprudeliger Leichtigkeit schlägt er sich durch den komplizierten Alltag und stellt sich unzählige Fragen wie: Wenn meine Raviolidose ein Haltbarkeitsdatum bis Oktober 2038 hat, wer wird dann älter: die kulinarische Köstlichkeit oder ich?

Mago Masin, die personifizierte Verwirrtheit und Wortakrobat überrascht er immer wieder in seinen Liedern mit viel intelligentem Witz und Scharfzüngigkeit.

