Kabarett & Comedy
Mit Freudenschuss, Kleemann, Ermer, Weber und Lindner
Rabenschwarzer Humor, blitzschnelle Wortattacken und gewollt provokante Bosheiten sind der Qualitätsstempel beim Quotenhit "Kabarett aus Franken", wenn Markus Barth aufmischt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 09.05.2026
- 02:20 - 03:00 Uhr
Diesmal mit dabei: Constanze Lindner, Phillip Weber, Lara Ermer, Katie Freudenschuss und Aaron Kleemann.
Constanze Lindner wirbelt über die Bühne und sieht in allem das Positive.
Phillip Weber zieht rasant, pointiert und immer lustig gegen die Dummheit ins Feld.
Lara Ermer äußert die Gesellschaftskritik mit scharfsinniger Klinge statt Skalpell.
Katie Freudenschuss improvisiert ohne Netz und doppeltem Boden.
Aaron Kleemann, fränkischer Newcomer aus Würzburg, macht satirisch die Tücken des Alltags zum Thema.
Und auch Markus Barth widmet sich in gewohnter Schärfe der großen und kleinen Politik.