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Johann König im blauen Hemd beim Moderieren

Kabarett & Comedy

Johann König findet: Fitness ist was Wunderbares

In seiner neuen Comedy-Show widmet sich Johann König jede Woche einem großen Thema. Mit dabei: Abdelkarim, Aurel Mertz, Helene Bockhorst, Hans Thalhammer und Josepha Walter.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.07.2026
21:30 - 22:15 Uhr

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Johann König findet

Mit seiner gewohnt eigensinnigen Perspektive und trockenem Humor beleuchtet Johann König das Alltägliche auf ganz und gar unalltägliche Art und Weise. Seine Gäste bringen ihre eigenen Erfahrungen, Gedanken und Pointen mit und eröffnen neue, überraschende Blickwinkel auf das Thema des Abends.

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