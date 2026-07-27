Kabarett & Comedy
Johann König findet: Erotik ist was Wunderbares
In seiner neuen, im Bonner Pantheon aufgezeichneten TV-Show "Johann König findet: ..." widmet sich der Gastgeber Woche für Woche einem großen Thema.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 09.08.2026
- 21:00 - 21:45 Uhr
Unterstützt wird der Humorarbeiter der Extraklasse von einer hochkarätigen Riege großartiger Comedians. In der Folge "Johann König findet: Erotik ist was Wunderbares" sind zu Gast: Nikita Miller, Matilde Keizer, Hendrik Brehmer, Laura Brümmer und Tutty Tran.
Mit seiner gewohnt eigensinnigen Perspektive, trockenem Humor und liebevoll bissiger Lebensabsurdität beleuchtet Johann König das Alltägliche auf ganz und gar unalltägliche Art und Weise. Seine Gäste bringen ihre eigenen Erfahrungen, Gedanken und Pointen mit und eröffnen neue, manchmal überraschende Blickwinkel auf das tönende Thema des Abends.
So entsteht ein rundes, manchmal herrlich schiefes, in jedem Fall aber sehr lustiges Gesamtbild - ein Abend zwischen Denkanstoß und Comedy-Workout der üblichen Lachmuskelverdächtigen, zwischen absurdem Theater und wahrem Leben. Absolut pointenpervers und königlich bekloppt - oder wie Johann es ausdrückt: "Das muss man sich nur immer wieder sagen!"