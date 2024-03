Herr Ostrowski sucht das Glück - In den Höhepunkten

Daher lässt Michael Ostrowski die Höhepunkte der vergangenen acht Folgen Revue passieren - und ergänzt sie mit ausgewählten, noch nicht gezeigten Szenen und lustigen Hoppalas. Michael Ostrowski trifft noch einmal den Erotik-Entertainer Marcello Bravo, mit dem er in knappen Hotpants an einer Pole-Dance-Stange erotische Tanzbewegungen einstudiert, er stimmt mit Michael Scheickl den Körperzellenrock an und plaudert mit Hubert Nitsch, dem Erfinder des Linzer Turmeremiten-Projektes, über das Glück in der Einsamkeit.



Als ambitionierter Hobbymaler malt er noch einmal ein Bild, das er mit "Albert Dürer" signiert, um den Kunstmarkt ein Schnippchen zu schlagen und lässt sich von Adele Birnbaumer noch einmal die Karten legen. Am Ende verabschiedet er sich unglücklich und tränenreich von den Zuseherinnen und Zusehern, ohne auf kommendes Glück zu vergessen.



Buch: Thomas Führhapter und Michael Ostrowski

Regie: Chris Weisz