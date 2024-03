Herr Ostrowski sucht das Glück - Im Sex

Zum Auftakt sucht er das Glück im Sex: Welcher Sex macht glücklich? Welcher Sex ist der beste? In Begegnungen mit einem Erotic-Entertainer, einer Tantra-Lehrerin und einer Domina hofft er Antworten auf diese Fragen zu finden.



"Der Kern des Lebensglücks ist das sexuelle Glück", wusste schon Wilhelm Reich. Aber welche Art von Sex macht am glücklichsten? Kuscheliger Tantra-Sex, harter Porno oder gar sadomasochistische Demütigungen? Um diesen Fragen nachzuspüren, besucht Michael Ostrowski den Erotic-Entertainer und Pornodarsteller Marcello Bravo, mit dem er in knappen Hotpants an einer Pole-Dance-Stange erotische Tanzbewegungen einstudiert und der ihm vom schwierigen Timing des Orgasmus bei einer Live-Sex-Show erzählt.



Die Tantra-Lehrerin Gabriele Impsal weiht ihn in die Geheimnisse der ganzheitlichen sexuellen Erfahrung ein, und die Domina Madame Queen lehrt ihm die lustvolle sexuelle Unterwerfung. Ganz klein in einem Latex-Anzug am Boden kauernd ist das Glück vielleicht am größten?



Buch: Thomas Führhapter und Michael Ostrowski

Regie: Chris Weisz