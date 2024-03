Herr Ostrowski sucht das Glück - Im Rausch

Michael Ostrowski ist unterschiedlichen Rauschmitteln und Glückszuständen auf der Spur. In einem Rauschparcours im Grazer Forum Stadtpark trifft er auf die Rabtaldirndln, die ihr Bewusstsein Karten spielend durch jede Menge Alkohol erweitern. Ein Bibellektor berauscht sich am Lektorieren und Korrigieren göttlicher Textstellen.



Und zwei Schachspieler beglücken sich unter Zuhilfenahme mehr oder weniger legaler Substanzen am strategischen Brettspiel und überprüfen ihr Rausch-Level mit gezielten Pistolenschüssen. Ohne Zuhilfenahme toxischer Substanzen tanzt sich Michael Ostrowski in einem schamanischen Trance-Tanzkurs in Ekstase und singt und trinkt mit der Wienerlied-Combo Kollegium Kalksburg im Weinhaus Sittl, wo sich Rausch und Musik zu einem rauschenden Fest verbinden.



Buch: Thomas Führhapter und Michael Ostrowski

Regie: Chris Weisz