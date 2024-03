Herr Ostrowski sucht das Glück - An der Grenze

Nicht ganz so männlich, dafür umso politischer, geht es in einem VW-Bus weiter, in dem sich Michael Ostrowski mit Inna Shevchenko vom feministisch-aktionistischen Kollektiv Femen über die Situation von Frauen in der Ukraine und die Grenzen zwischen Gewalt und friedlichem Protest unterhält.



Abseits von Straßen, aber nicht weniger kämpferisch geht Michael Ostrowski in einem Ausbildungslehrgang der Sondereinheit Cobra an seine körperlichen Grenzen. Er hantelt er sich an einem 15 Meter langen Seil über einen Teich und springt aus 20 Meter Höhe in die Tiefe - immer im Dienst der Glückssuche.



Buch: Thomas Führhapter und Michael Ostrowski

Regie: Chris Weisz