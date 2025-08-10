Kabarett & Comedy
Till Reiners: Mein Italien
"Mein Italien" erzählt eine ganz persönliche Geschichte von Till Reiners, in der die Grenzen von Realität und Fiktion verschwimmen. Persönlich, politisch, überraschend und komisch.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2024
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.02.2026
Mit seinem fünften Soloprogramm ist Till Reiners an der Spitze deutschsprachiger Stand-up-Comedy angekommen.
Im Frühjahr 2025 ist er mit "Mein Italien Grandissimo" sogar auf Arena-Tour gegangen und hat bewiesen, dass auch im ganz großen Rahmen feine Zwischentöne möglich sind.
Er erzählt die Geschichte eines Künstlers, der losgezogen ist, um gemocht zu werden - und dabei nicht nur große Erfolge feiert, sondern auch in völlig absurde Situationen gerät.