Till Reiners' Happy Hour

Kabarett & Comedy
Happy Hour Takeover mit Moritz Neumeier
Freundliche Übernahme in der "Happy Hour": In dieser Spezialfolge überlässt Till Reiners die Bühne seinem Freund und Kollegen Moritz Neumeier. Zu Gast sind: Maxi Gstettenbauer, Eva Karl Faltermeier, Fred Costea, Luksan Wunder und Bodo Wartke.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 08.08.2028
Im 15. Jahr ihres Bestehens wird die "Happy Hour" um vier Spezialausgaben erweitert: Diesmal bereitet Moritz Neumeier die Bühne für seine Gäste.
Für manche ist er das "Enfant Terrible" der Stand-up-Comedy, für zahlreiche Jurys ein vielfach ausgezeichneter Künstler und für Till Reiners kongenialer Podcast- und Bühnenpartner und verlässlicher Freund. Seit rund einem Jahrzehnt begeistern die beiden mit ihren gemeinsamen improvisierten Bühnenshows und mit ihrem Podcast "Talk ohne Gast".
Ehrensache, dass Moritz nun auch eine "Happy Hour" übernimmt.