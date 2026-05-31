Till Reiners' Happy Hour

Kabarett & Comedy
Happy Hour Takeover mit Ana Lucía
Rollentausch in der "Happy Hour": In dieser Spezialfolge überlässt Till Reiners die Bühne Ana Lucía. Zu Gast sind: Max Uthoff, Florentine Osche, Nikita Miller, Maraam sowie die Comedy-Magier Siegfried & Joy.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 30.05.2028
Die Senkrechtstarterin der Comedy-Szene Ana Lucía begrüßt Max Uthoff, Florentine Osche, Nikita Miller, Maraam sowie die Comedy-Magier Siegfried & Joy in der Berliner Kulturbrauerei.
Im 15. Jahr ihres Bestehens wird die "Happy Hour" um vier Spezialausgaben erweitert: Zwischen 17. Mai und dem 23. August 2026 übernehmen vier unterschiedliche Hosts vorübergehend das Format von Gastgeber Till Reiners, der ab Oktober wieder als Moderator der Sendung zurückkehrt.