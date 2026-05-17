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  4. Till Reiners' Happy Hour - Folge 42

Kabarett & Comedy

Happy Hour Takeover mit Claus von Wagner

Rollentausch in der "Happy Hour": In dieser Spezialfolge überlässt Till Reiners die Bühne Claus von Wagner. Zu Gast sind: Bastian Bielendorfer, Dr. Pop, Kristina Bogansky, Stefan Danziger und Miss Allie.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 16.05.2028

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Das Bild zeigt Till Reiners bei der Moderation der Happy Hour.

Till Reiners' Happy Hour

Der Kabarettist und frisch gekürte Kleinkunstpreisträger Claus von Wagner begrüßt zum Auftakt der "Takeover"-Reihe Bastian Bielendorfer, Dr. Pop, Kristina Bogansky, Stefan Danziger und Miss Allie in der Berliner Kulturbrauerei.

Im 15. Jahr ihres Bestehens wird die "Happy Hour" um vier Spezialausgaben erweitert: Zwischen 17. Mai und dem 23. August 2026 übernehmen vier unterschiedliche Hosts vorübergehend das Format von Gastgeber Till Reiners, der ab Oktober wieder als Moderator der Sendung zurückkehrt.

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