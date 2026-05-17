Till Reiners' Happy Hour

Kabarett & Comedy
Happy Hour Takeover mit Claus von Wagner
Rollentausch in der "Happy Hour": In dieser Spezialfolge überlässt Till Reiners die Bühne Claus von Wagner. Zu Gast sind: Bastian Bielendorfer, Dr. Pop, Kristina Bogansky, Stefan Danziger und Miss Allie.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 16.05.2028
Der Kabarettist und frisch gekürte Kleinkunstpreisträger Claus von Wagner begrüßt zum Auftakt der "Takeover"-Reihe Bastian Bielendorfer, Dr. Pop, Kristina Bogansky, Stefan Danziger und Miss Allie in der Berliner Kulturbrauerei.
Im 15. Jahr ihres Bestehens wird die "Happy Hour" um vier Spezialausgaben erweitert: Zwischen 17. Mai und dem 23. August 2026 übernehmen vier unterschiedliche Hosts vorübergehend das Format von Gastgeber Till Reiners, der ab Oktober wieder als Moderator der Sendung zurückkehrt.