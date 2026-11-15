Till Reiners' Happy Hour

Kabarett & Comedy
Talkshows, christliche Werte & das Ruhrgebiet
"Happy Hour" ist Stand-up-Comedy mit Herz, Hirn und Humor. Heute dabei: Claus von Wagner, Helene Bockhorst, Atze Schröder, Matilde Keizer und die Band TIAVO.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 14.11.2028
In dieser Ausgabe verrät Till Reiners, mit welchem Trick der Fuchs in die Talkshow kommt.
Claus von Wagner sucht nach christlichen Werten in der CDU und findet 30 Silberstücke.
Helene Bockhorst ist zwar berühmt, aber ist sie wirklich Helene Bockhorst?
Atze Schröder fährt zu schnell durch die Schweiz und landet im Ruhrgebiet.
Bei Matilde Keizer führen alle Wege zur italienischen Mutter und die Band TIAVO ist "Völlig im Wahn".