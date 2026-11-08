Till Reiners' Happy Hour

Kabarett & Comedy
SCHUFA, Tankrabatt und ein defekter Toaster
"Happy Hour" ist Stand-up-Comedy mit Herz, Hirn und Humor. Heute dabei: Johann König, Marc-Uwe Kling, Anna Bomhard, Björn von Morgenstern und Mine.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 07.11.2028
In dieser Ausgabe geht Till Reiners dem Geheimnis der SCHUFA auf die Spur. Johann König hat unerwartete Gefühle zum Tankrabatt.
Marc-Uwe Kling und ein Känguru reparieren Toaster und Gesellschaft.
Anna Bomhard will nur flirten und bekommt einen Seeadler.
Björn von Morgenstern wird versehentlich kriminell und Musikerin Mine bleibt nur noch die Frage: "How"