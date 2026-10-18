Till Reiners' Happy Hour

Kabarett & Comedy
Doppelmoral, Patriarchat und heiße Trends
"Happy Hour" ist Stand-up-Comedy mit Herz, Hirn und Humor. Heute dabei: Max Uthoff, Eva Karl Faltermeier, Alex Stoldt, Malarina und Rapper Fatoni.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 17.10.2028
In dieser Ausgabe wundert sich Till Reiners über die Doppelmoral mancher Parteigrößen.
Max Uthoff wünscht sich das Ende des Patriarchats.
Eva Karl Faltermeier kennt die heißesten Social-Media-Trends in der bayerischen Provinz.
Alex Stoldt droht mit Ende 20 die erste Midlife Crisis und Malarina verzweifelt an der modernen Dating-Welt.
Zum krönenden Schluss fragt sich Rapper Fatoni: "Wann werd ich endlich ausgetauscht?"