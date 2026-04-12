Till Reiners' Happy Hour

Kabarett & Comedy
Wohlbefinden, Hundewelpen und Friedrich Merz
Dieses Mal dabei: Maxi Gstettenbauer, Ana Lucía, Herr Schröder, Rasmus Syman und Paula Carolina.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 12.04.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
In dieser Ausgabe macht sich Till Sorgen um das Wohlbefinden von Spitzenpolitikern.
Maxi Gstettenbauer hat ein emotionales Verhältnis zu Hundewelpen und zu Friedrich Merz.
Ana Lucía möchte es nicht mehr allen recht machen und hat eine gewagte Idee.
Herr Schröder erklärt, warum Schule keinen Spaß machen darf.
Rasmus Syman ist genervt von authentischen Urlaubern und Paula Carolina feiert ihre ganz eigene Neue Deutsche Welle.