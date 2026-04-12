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  4. Till Reiners' Happy Hour - Folge 42
Till Reiners ist in der Mitte des Bildes abgebildet. In seiner rechten Hand hält er ein Mikrofon. Reiners lächelt. Der Hintergrund ist dunkel. Er hebt seine linke Hand.

Kabarett & Comedy

Wohlbefinden, Hundewelpen und Friedrich Merz

Dieses Mal dabei: Maxi Gstettenbauer, Ana Lucía, Herr Schröder, Rasmus Syman und Paula Carolina.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
12.04.2026
20:15 - 21:00 Uhr

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Das Bild zeigt Till Reiners bei der Moderation der Happy Hour.

Till Reiners' Happy Hour

In dieser Ausgabe macht sich Till Sorgen um das Wohlbefinden von Spitzenpolitikern.

Maxi Gstettenbauer hat ein emotionales Verhältnis zu Hundewelpen und zu Friedrich Merz.

Ana Lucía möchte es nicht mehr allen recht machen und hat eine gewagte Idee.

Herr Schröder erklärt, warum Schule keinen Spaß machen darf.

Rasmus Syman ist genervt von authentischen Urlaubern und Paula Carolina feiert ihre ganz eigene Neue Deutsche Welle.

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