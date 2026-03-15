Till Reiners' Happy Hour

Kabarett & Comedy
Tests, Schwangerschaften und Hausverbote
Heute dabei: Tahnee, Horst Evers, Florentine Osche, Tony Bauer und Fil.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 14.03.2028
In dieser Ausgabe berichtet Till Reiners vom wichtigsten Test seines Lebens.
Tahnee sinniert über die Nebenwirkungen von Latzhosen und Schwangerschaften.
Horst Evers steht kurz vorm Hausverbot im Supermarkt.
Florentine Osche vertreibt unerwünschte Gefühle.
Tony Bauer begeistert sich schon in jungen Jahren fürs Alter und Fil hat ein Liebeslied mitgebracht, das er selbst zum ersten Mal in voller Schönheit hört.