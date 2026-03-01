Till Reiners' Happy Hour

Kabarett & Comedy
Fusionierte Bundesländer, Sprachen & Generationen
Heute dabei: Alain Frei, Toni & Max Uthoff, Osan Yaran, Lara Ermer und die Musikerin Christin Nichols.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 28.02.2028
In dieser Ausgabe fusioniert Till nicht nur Bundesländer, sondern macht gleich auch alles andere passend, was nicht zu passen scheint.
Alain Frei wundert sich über Sprachbarrieren im Kopf.
Toni und Max Uthoff tragen einen Generationenkonflikt auf offener Bühne aus.
Osan Yaran erzählt von seiner fragilen Männlichkeit.
Lara Ermer kann sich nicht mit dem bürgerlichen Leben anfreunden und Christin Nichols ist ihr eigener musikalischer Cheerleader.