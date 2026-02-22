Hauptnavigation

3SAT
Unmoralische Angebote, Macht und Hass im Netz

Endlich wieder „Happy Hour“! Zum Staffelauftakt begrüßt Gastgeber und Stand-Up-Comedian Till Reiners Max Uthoff, Özcan Cosar, Teresa Reichl, Freddy Ekué und den Musiker Bosse auf der Bühne.

Deutschland 2026
bis 21.02.2028

Till Reiners' Happy Hour

In dieser Ausgabe berichtet Till Reiners von einem unmoralischen Angebot, das er nur schwer ablehnen konnte.

Max Uthoff macht sich Sorgen um die mächtigsten Männer der Welt. Özcan Cosar feiert eine ungewöhnliche Hochzeit.

Teresa Reichl erzählt von ihrer ADHS-Diagnose.

Freddy Ekué hat eine einzigartige Familiengeschichte und Bosse singt mit viel Herz gegen Hass im Netz.

