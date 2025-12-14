Till Reiners' Happy Hour

Kabarett & Comedy
Wehrpflichteinführung, Universum und Smalltalk
Zu Gast bei Till Reiners sind heute Claus von Wagner, Torsten Sträter, Maria Ziffy, Moritz Neumeier und Miss Allie.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 13.12.2027
In dieser Ausgabe macht sich Till Gedanken über eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht, Claus von Wagner verzweifelt am gesamten Universum, Moritz Neumeier findet den ultimativen Ausweg aus jedem Smalltalk, Maria Ziffy wird unfreiwillig erwachsen, Torsten Sträter geht seinen Wurzeln auf die Spur und Miss Allie hat eine musikalische Bitte an Europa.