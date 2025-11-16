Hauptnavigation

Saubere Stadtbilder, Missverständnisse & Rap

Zu Gast bei Till Reiners sind heute Johann König, Ana Lucía, Olaf Schubert, Matilde Keizer und die Band MOLA.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.11.2027

Das Bild zeigt Till Reiners bei der Moderation der Happy Hour.

Till Reiners' Happy Hour

In dieser Ausgabe macht Till sich Gedanken über ein sauberes Stadtbild, Johann König wird furchtbar missverstanden, Ana Lucía rettet die Welt, Matilde Keizer immerhin deutsche Männer, Olaf Schubert wird Rapper und die Band MOLA feiert musikalisch die weibliche Unabhängigkeit.

