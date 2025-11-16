Till Reiners' Happy Hour

Kabarett & Comedy
Saubere Stadtbilder, Missverständnisse & Rap
Zu Gast bei Till Reiners sind heute Johann König, Ana Lucía, Olaf Schubert, Matilde Keizer und die Band MOLA.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 15.11.2027
In dieser Ausgabe macht Till sich Gedanken über ein sauberes Stadtbild, Johann König wird furchtbar missverstanden, Ana Lucía rettet die Welt, Matilde Keizer immerhin deutsche Männer, Olaf Schubert wird Rapper und die Band MOLA feiert musikalisch die weibliche Unabhängigkeit.