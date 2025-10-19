Kabarett & Comedy
Work-Life-Balance, deutsche Redewendungen und Urlaubsorte
Zu Gast bei Till Reiners sind diesmal Horst Evers, Eva Karl Faltermeier, Kawus Kalantar, Mirja Regensburg und Bodo Wartke.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 18.10.2027
In dieser Ausgabe sucht Till die optimale Work-Life-Balance, Horst Evers entdeckt den mediterranen Flair in Niedersachsen, Eva Karl Faltermeier erkennt sich selbst nicht wieder, Kawus Kalantar wundert sich über deutsche Redewendungen, Mirja Regensburg findet keinen perfekten Urlaubsort und Bodo Wartke besingt den zweifelhaften Zauber der Männlichkeit.