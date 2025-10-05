Kabarett & Comedy
Demokratie, Urlaubsreisen und ein Liebeslied
Zu Gast bei Till Reiners sind diesmal Alain Frei, Sarah Bosetti, Michael Hatzius & Die Echse, Lena Kupke und Julius Fischer.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 04.10.2027
In dieser Ausgabe berichtet Till Reiners von Urlaubsreisen mit Hindernissen, Alain Frei überrascht sich selbst in der jungen Vaterrolle, Sarah Bosetti verteidigt die Demokratie, Michael Hatzius lässt die Echse los, Lena Kupke hat einen Fangirl-Moment und Julius Fischer verzaubert mit einem höchst ungewöhnlichen Liebeslied.