Kabarett & Comedy
Raubüberfälle und Internetbetrügereien
Sketch-Comedy mit Eko Fresh, Negah Amiri, Alena Gerber. Boomer, Millennials und Gen Z planen zusammen einen Raubzug – das Chaos ist vorprogrammiert.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.11.2026
- 05:00 - 05:20 Uhr
Der Horror des Telefonierens: Wer nutzt sein Smartphone noch für so was? Männer im Kreißsaal - die wahren Helden bei der Geburt. Pflegeleicht und unkrautfrei: Gartentipps vom Steingärtner.
"Gags – Comedy Deluxe" zeigt die skurrilen Seiten des Alltags. Kreiert von Jakob Leube, Freddy Radeke und Lea Finn, den Machern von "extra 3" und "Wumms".