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Bildcollage: Eko Fresh im Anzug, Person im Scream-Kostüm und Lea Finn mit Bob-Frisur.

Kabarett & Comedy

Raubüberfälle und Internetbetrügereien

Sketch-Comedy mit Eko Fresh, Negah Amiri, Alena Gerber. Boomer, Millennials und Gen Z planen zusammen einen Raubzug – das Chaos ist vorprogrammiert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.11.2026
05:00 - 05:20 Uhr

Der Horror des Telefonierens: Wer nutzt sein Smartphone noch für so was? Männer im Kreißsaal - die wahren Helden bei der Geburt. Pflegeleicht und unkrautfrei: Gartentipps vom Steingärtner.

"Gags – Comedy Deluxe" zeigt die skurrilen Seiten des Alltags. Kreiert von Jakob Leube, Freddy Radeke und Lea Finn, den Machern von "extra 3" und "Wumms".

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