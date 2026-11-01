Kabarett & Comedy
Der letzte Mann ohne Podcast und Hochkultur-Porno
Sketch-Comedy mit Micky Beisenherz, Kostja Ullmann, Oliver Welke, Checker Tobi, Serdar Karibik, Oliver Kalkofe und Heinz Strunk.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.11.2026
- 05:20 - 05:40 Uhr
Ein Mann erwacht aus dem Koma und staunt: Er ist der letzte Mensch ohne Podcast! Nie wieder platte Dialoge: Der Porno für Intellektuelle und Hochkultur-Fans ist da. Nie wieder Wartezimmer: Wer braucht noch einen Hausarzt, wenn es Dr. Google gibt?
"Gags – Comedy Deluxe" zeigt die Absurditäten des Alltags. Von und mit Jakob Leube, Freddy Radeke und Lea Finn, den kreativen Köpfen von "extra 3" und "Wumms".