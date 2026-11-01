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Bildcollage: Jakob Leube als Kameramann, Kostja Ullmann als Arzt und Freddy Radeke als Tonassistent

Kabarett & Comedy

Der letzte Mann ohne Podcast und Hochkultur-Porno

Sketch-Comedy mit Micky Beisenherz, Kostja Ullmann, Oliver Welke, Checker Tobi, Serdar Karibik, Oliver Kalkofe und Heinz Strunk.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.11.2026
05:20 - 05:40 Uhr

Ein Mann erwacht aus dem Koma und staunt: Er ist der letzte Mensch ohne Podcast! Nie wieder platte Dialoge: Der Porno für Intellektuelle und Hochkultur-Fans ist da. Nie wieder Wartezimmer: Wer braucht noch einen Hausarzt, wenn es Dr. Google gibt?

"Gags – Comedy Deluxe" zeigt die Absurditäten des Alltags. Von und mit Jakob Leube, Freddy Radeke und Lea Finn, den kreativen Köpfen von "extra 3" und "Wumms".

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