Kabarett & Comedy
Tatort-Chaos und Dänemarkurlaube
Sketch-Comedy mit Jan Josef Liefers, Alena Gerber, Cem Ali-Gültekin und Johannes Strate von Revolverheld.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 09.05.2026
- 03:45 - 04:05 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Was passiert, wenn unzählige TV-Ermittlerteams zeitgleich am Tatort auftauchen?
Wie wurde eigentlich der Paketdienst erfunden? Und kann man sich einen verregneten Dänemarkurlaub schönsingen? "Gags – Comedy Deluxe" bringt humorvolle Einblicke in die Absurditäten des Alltags.