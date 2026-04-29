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Bildcollage: Jakob Leube im Basketball-Trikot, Linda Zervakis als Captain-SUV und Freddy Radeke als Lastenrad-Man.

Kabarett & Comedy

Nervige Superhelden und die längste Sprachnachricht der Welt

Sketch-Comedy mit Linda Zervakis, Eko Fresh und Alena Gerber.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.05.2026
04:05 - 04:25 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Der nervige Öko-Superheld Lastenfahrrad-Man kämpft gegen die böse Captain-SUV: Er will die Erde vor Kaffeebechern und CO2 retten.

Sie dagegen will eine Welt voller Parkplätze und kämpft gegen das Tempolimit. Außerdem gibt es die längste Sprachnachricht der Welt, die romantischste Liebesgeschichte seit "Titanic" und private Kindervideos im Hollywood-Style.

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