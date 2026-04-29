Kabarett & Comedy
Nervige Superhelden und die längste Sprachnachricht der Welt
Sketch-Comedy mit Linda Zervakis, Eko Fresh und Alena Gerber.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 09.05.2026
- 04:05 - 04:25 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Der nervige Öko-Superheld Lastenfahrrad-Man kämpft gegen die böse Captain-SUV: Er will die Erde vor Kaffeebechern und CO2 retten.
Sie dagegen will eine Welt voller Parkplätze und kämpft gegen das Tempolimit. Außerdem gibt es die längste Sprachnachricht der Welt, die romantischste Liebesgeschichte seit "Titanic" und private Kindervideos im Hollywood-Style.