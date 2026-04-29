Kabarett & Comedy
Raubüberfälle und Internetbetrügereien
Sketch-Comedy mit Eko Fresh, Negah Amiri und Alena Gerber. Boomer, Millennials und Gen Z planen zusammen einen Raubzug – das Chaos ist vorprogrammiert.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 09.05.2026
- 04:25 - 04:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Der Horror des Telefonierens: Wer nutzt sein Smartphone noch für so was? Männer im Kreißsaal - die wahren Helden bei der Geburt. Pflegeleicht und unkrautfrei: Gartentipps vom Steingärtner. "Gags – Comedy Deluxe" zeigt die skurrilen Seiten des Alltags.