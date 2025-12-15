Kabarett & Comedy
Fisch ahoi! (1/6) - Waller & Aal vs. Thunfisch & Makrele
Unsere drei, aus "Ochs im Glas" bekannten Protagonisten Florian Holzer, Thomas Nowak und Ingo Pertramer, lieben auch Fischkonserven. Deshalb machen sie sich diese selbst. Dieses Mal am Neusiedlersee.
- 14.01.2026
- 10:15 - 10:45 Uhr
Bei ihrer neuen Mission im Zeichen der Nachhaltigkeit gelangen Pertramer, Holzer und Nowak an den Neusiedler See. Sie hoffen dort riesige Waller und Aale zu erwischen, um damit endlich die Thunfischdose durch Süßwasserfisch ersetzen zu können. Wie macht man jedoch Fischkonserven selber?
Natürlich betreten sie bei diesem Unterfangen allerlei Neuland, das mitunter ziemlich rutschig ist.