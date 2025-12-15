Hauptnavigation

Ingo Pertramer (Fotograf), Florian Holzer (Gastronomiekritiker), Thomas Nowak (Koch), Helmut Schwarz

Kabarett & Comedy

Fisch ahoi! (1/6) - Waller & Aal vs. Thunfisch & Makrele

Unsere drei, aus "Ochs im Glas" bekannten Protagonisten Florian Holzer, Thomas Nowak und Ingo Pertramer, lieben auch Fischkonserven. Deshalb machen sie sich diese selbst. Dieses Mal am Neusiedlersee.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.01.2026
10:15 - 10:45 Uhr

Fisch Ahoi Sendetypical

Fisch ahoi! - Das Meer braucht eine Pause

Bei ihrer neuen Mission im Zeichen der Nachhaltigkeit gelangen Pertramer, Holzer und Nowak an den Neusiedler See. Sie hoffen dort riesige Waller und Aale zu erwischen, um damit endlich die Thunfischdose durch Süßwasserfisch ersetzen zu können. Wie macht man jedoch Fischkonserven selber?

Natürlich betreten sie bei diesem Unterfangen allerlei Neuland, das mitunter ziemlich rutschig ist.

