Ingo Pertramer (Fotograf), Florian Holzer (Gastronomiekritiker), Thomas Nowak (Koch).

Fisch ahoi! (6/6) - Nose to Fin

Das archaische Finale führt die Hauptdarsteller ins Waldviertel, wo sie sich verzweifelt einer Übermacht an Karpfen stellen.

15.01.2026
11:25 - 11:55 Uhr

Fisch ahoi! - Das Meer braucht eine Pause

Holzer, Pertramer und Nowak wässern die Karpfen nach Altwiener Methode in der Badewanne aus und verarbeiten sie vielfältig von der Nase bis zur Flosse, um sie danach einzudosen.

Dem Zander kommt ein Schicksal zu, das wahrscheinlich auch im Museum der modernen Kunst nicht fehl am Platz wäre.

