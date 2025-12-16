Kabarett & Comedy
Fisch ahoi! (5/6) - Krebs und Grundl
Mitten im Linzer Industriegebiet gibt es einen letzten grünen Fleck. Dort treffen Holzer, Pertramer und Nowak den letzten Linzer Donaufischer Franz Wiesmayr auf dessen Hof.
- 15.01.2026
- 10:55 - 11:25 Uhr
Die überraschend große ökonomische Vielfalt des Industriehafens gipfelt in der Erkenntnis, dass die Traun voller urzeitlich anmutender Krebse ist, denen vor allem Spitzenköche in Österreich oft den Vorzug gegenüber dem Hummer geben.