Kabarett & Comedy
Fisch ahoi! (4/6) - Grelle Forelle
Matjes und Rollmops, so glänzt der Hering in den Supermarktregalen. Der Hering ist der Star der Meere, die Forelle als Star der heimischen Gewässer erscheint Holzer, Pertramer und Nowak als idealer Ersatz.
- 15.01.2026
- 10:25 - 10:55 Uhr
Im Gut Dornau kriegen die drei die nötige Menge an Fisch und setzen auch gleich die Matjes zum Fermentationsprozess an. In einer hitzig geführten Fischstäbchen-Challenge erforschen sie dann das Potenzial des Fixsterns aller Tiefkühlregale.